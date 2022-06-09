Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов призвал запретить книгу "Лето в пионерском галстуке" об однополой любви вожатого и пионера, ставшая популярной среди молодёжи.

"Этот треш нацелен ни на каких не на взрослых. Знак 18+ - это подонки из издательства Popcorn Books просто хотят себя обезопасить (от подпадания под запрет гей-пропаганды для детей, — Прим. ред.). Не выйдет!", — цитирует его слова RT.

Милонов пригрозил разнести издательство за распространение подобной литературы среди подростков.

"Я приду в ваше издательство и разнесу его к чертям собачьим! Вы будете визжать! Я вывезу всё это издательство на Украину в столыпинском вагоне вместе с "аймаками" и пинком выгоню в Киев, потому что эти книги можно издавать только для военнослужащих украинской армии — они все вот эти вот самые", — заключил он.