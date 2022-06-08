Концерт группы "Би-2" отменили после звонка из силового ведомства

Группа "Би-2" должна была выступить в ресторане Ginza Санкт-Петербурга, однако выступление отменили из-за рекомендаций представителей силового ведомства.

Как сообщает издание "Фонтанка", звонил представитель одного из силовых ведомств Питера. Руководство ресторана объясняет решение об отмене выступления Шуры и Лёвы "динамикой продаж".

Музыканты должны были выступить в дни закрытия ПМЭФ, который пройдёт в Петербурге 15-18 июня. Концерт должен был состояться вне экономического форума, однако на организаторов посыпалась критика патриотично настроенных граждан.

На официальной страничке группы "Би-2" ВК новостная лента пестрит из постов об отменах или переносах концертов. Сорвалось выступление артистов на фестивале в Волгограде и в Москве.

Ранее участники группы "Би-2" отказались выступать в Омске, так как сцену украшал баннер "Zа Президента". Артистов заподозрили в том, что они негативно относятся к спецоперации на Украине. Сами же музыканты объясняли, что баннер мешал им монтировать их собственные декорации, с которыми они всегда выступают на разных концертных площадках.