Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Пушков прокомментировал новые условия Зеленского для возобновления переговоров
Яшин высмеял решение скрутить номера после ДТП с участием депутата Миронова
Агутин обратился к депутату Сергею Миронову: "Нашёл время на клевету"
Политолог Мезюхо о референдуме в Запорожской области: Вопрос безопасности
В ДНР назначили нового председателя правительства из школы губернаторов
Выбран победитель конкурса по реновации "Горской"
Экс-сотрудник разведки США Саннер заподозрил Киев в сокрытии реальных потерь
Киев: иностранцы, воюющие в рядах ВСУ, являются комбатантами
Группировка "О" захватила пункты управления ВСУ и вооружение НАТО в Святогорске

Концерт группы "Би-2" отменили после звонка из силового ведомства

Общество

Группа "Би-2" должна была выступить в ресторане Ginza Санкт-Петербурга, однако выступление отменили из-за рекомендаций представителей силового ведомства.

Концерт группы "Би-2" отменили после звонка из силового ведомства

Как сообщает издание "Фонтанка", звонил представитель одного из силовых ведомств Питера. Руководство ресторана объясняет решение об отмене выступления Шуры и Лёвы "динамикой продаж".

Музыканты должны были выступить в дни закрытия ПМЭФ, который пройдёт в Петербурге 15-18 июня. Концерт должен был состояться вне экономического форума, однако на организаторов посыпалась критика патриотично настроенных граждан.

На официальной страничке группы "Би-2" ВК новостная лента пестрит из постов об отменах или переносах концертов. Сорвалось выступление артистов на фестивале в Волгограде и в Москве.

Ранее участники группы "Би-2" отказались выступать в Омске, так как сцену украшал баннер "Zа Президента". Артистов заподозрили в том, что они негативно относятся к спецоперации на Украине. Сами же музыканты объясняли, что баннер мешал им монтировать их собственные декорации, с которыми они всегда выступают на разных концертных площадках.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Популярное
Силовые структуры
Командование ВСУ призывает Зеленского отвести войска из Донбасса

В результате столкновений с союзными войсками России и Народной милиции в рядах  украинской армии зафиксировано резкое падение численности профессиональных военнослужащих. 

Командование ВСУ призывает Зеленского отвести войска из Донбасса
Myśl Polska: Польшу ждёт "жаркая" осень из-за страшного экономического кризиса
Мир. Новости мира
Myśl Polska: Польшу ждёт "жаркая" осень из-за страшного экономического кризиса
Мир. Новости мира
Европа сократит поставки Украине военной техники из-за больших потерь на СВО
Общество
Симоньян рассказала о заявлениях Аллегровой: "Она в другом лагере"
Игорь Буккер ООН не признала изнасилование "боевым оружием" на Украине Игорь Буккер Валерий Рокотов В Центре им. Мейерхольда выкликают со сцены "русскую смерть" Валерий Рокотов Любовь Степушова Германия забыла, кто вёл жестокие войны, и будет за это наказана Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Сербские СМИ: НАТО планировало захватить Лаврова, чтобы шантажировать Путина
Силовые структуры
На месте бывших позиций ВСУ теперь 40-метровая воронка
Шурыгин: нынешний этап спецоперации завершится боями за Славянск и Краматорск
Силовые структуры
Шурыгин: нынешний этап спецоперации завершится боями за Славянск и Краматорск
Последние материалы
Концерт группы "Би-2" отменили после звонка из силового ведомства
Яшин высмеял решение скрутить номера после ДТП с участием депутата Миронова
Агутин обратился к депутату Сергею Миронову: "Нашёл время на клевету"
Политолог Мезюхо о референдуме в Запорожской области: Вопрос безопасности
В ДНР назначили нового председателя правительства из школы губернаторов
Выбран победитель конкурса по реновации "Горской"
Экс-сотрудник разведки США Саннер заподозрил Киев в сокрытии реальных потерь
Киев: иностранцы, воюющие в рядах ВСУ, являются комбатантами
Группировка "О" захватила пункты управления ВСУ и вооружение НАТО в Святогорске
ООН не признала изнасилование "боевым оружием" на Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников