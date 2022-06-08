Политик Илья Яшин прокомментировал заявление руководителя фракции "Справедливая Россия — за правду" Сергея Миронова о ДТП с его участием в центре Москвы. Автомобиль, в котором находился Миронов, сбил курьера на пешеходном переходе.
Сергей Миронов высказался о дорожно-транспортном происшествии.
"Произошло ДТП. Виноват водитель или курьер, установит ГИБДД", — написал депутат.
Глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин оставил под постом Миронова комментарий.
"Или курьер? Серьёзно? Как у вас наглости хватает? Ваш г****** с мигалкой вылез на встречку, потому что вам в пробке стоять не хотелось. А курьер был на пешеходном переходе", — высказал своё мнение Яшин.
Политик считает, что Миронов дал необдуманное указание водителю после ДТП.
"На что он рассчитывал, когда давал указание водителю скрутить номера после ДТП? Центр Москвы: видеорегистраторы на каждом шагу, у каждого прохожего телефон с камерой", — задаётся вопросом Яшин.
Ранее певец Леонид Агутин упрекнул руководителя фракции "Справедливая Россия — за правду" Сергея Миронова в том, что он распространяет ложную информацию и клевету.
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