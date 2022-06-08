Певец Леонид Агутин упрекнул руководителя фракции "Справедливая Россия — за правду" Сергея Миронова в том, что он распространяет ложную информацию и клевету.
Агутин удивлён тому, что депутат обратил на него и его супругу Анжелику Варум своё внимание.
"Нахожусь в искреннем недоумении, что такой серьёзный и занятой человек, как Вы, обратил внимание на наши с супругой скромные персоны и нашёл время на распространение ложной информации и клевету", — написал артист в своём микроблоге.
Леонид Агутин предположил, что Миронову предоставила непроверенную информацию его пресс-служба. Певец поспешил опровергнуть недостоверные сведения.
"Мы никогда не участвовали в сборе денег для ВСУ. Кто-то первый ляпнул для красного словца и многие с удовольствием подхватили. На моих страницах в соцсетях мы давно это опровергли с фактами и доказательствами. Теперь получается, что Вы предъявляете нам серьёзное обвинение, не имея никаких для этого оснований. Стоит ли?", — выразил свою точку зрения Агутин.
Исполнитель хита "На серебряной луне" посоветовал Миронову заниматься своим делом и "не отвлекаться на шум".
Сообщение Агутина появилось в день, когда Миронов попал в ДТП. В Центре Москвы автомобиль, на котором передвигался депутат, сбил курьера, пересекающего пешеходный переход на электровелосипеде.
Певец Леонид Агутин прокомментировал новость о том, что они с Анжеликой Варум якобы большую часть года проводят в штате Флорида США.
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