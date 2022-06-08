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Политолог Мезюхо о референдуме в Запорожской области: Вопрос безопасности

Общество

Политолог Иван Мезюхо уверен, что референдум в Запорожской области может быть проведён по аналогии с крымским опытом 2014 года.

Политолог Мезюхо о референдуме в Запорожской области: Вопрос безопасности

Председатель Крымской региональной общественной организации "Центр политического просвещения" Иван Мезюхо объяснил, что вхождение Запорожской области в состав РФ пройдёт без проблем, если для этого будут созданы безопасные условия.

"Конечно, Крым создал юридический прецедент для того, чтобы сегодня освобожденные территории Украины ориентировались на полуостров в своем стремлении воссоединиться с РФ. Я думаю, сроки проведения референдума зависят от того, насколько быстро будут освобождена вся Запорожская область, и от того как быстро весь регион будет освобожден и насколько быстро российские военные специалисты установят там высокий уровень безопасности", — цитирует слова политолога Телеканал "360".

Мезюхо считает, что Украина будет скрывать от избиркомов реестры, но есть большая вероятность того, что документацию можно будет найти в архивах избирательных комиссий.

Ранее сообщалось, что Запорожская область намерена восстановить железнодорожное сообщение с Крымом. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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