В ДНР назначили нового председателя правительства из школы губернаторов

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назначил председателем правительства ДНР финалиста конкурса "Лидеры России" Виталия Хоценко.

В указе поясняется, что новый глава правительства ДНР назначен на должность в соответствии со статьями 59, 60, 76 конституции ДНР.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рассказал, что Хоценко работал в ведомстве. Он занимался взаимодействием с регионами.

"В решении задач, связанных с работой промышленного комплекса ДНР, он сможет рассчитывать на нашу поддержку", — добавил Мантуров.

Виталий Хоценко — выпускник четвертого потока в "школе губернаторов", финалист конкурса "Лидеры России"

8 июня Пушилин распорядился об отставке правительства республики. Должности лишился и председателя кабмина Александр Ананченко. Следом произошло назначение Хоценко исполняющим обязанности премьер-министра ДНР. Прежнее правительство продолжит исполнять обязанности до того момента, как будет сформирован новый состав.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин выразил соболезнования родным генерал-лейтенанта Романа Кутузова, который погиб в ходе боевых действий в Донбассе.