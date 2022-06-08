Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назначил председателем правительства ДНР финалиста конкурса "Лидеры России" Виталия Хоценко.
В указе поясняется, что новый глава правительства ДНР назначен на должность в соответствии со статьями 59, 60, 76 конституции ДНР.
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рассказал, что Хоценко работал в ведомстве. Он занимался взаимодействием с регионами.
"В решении задач, связанных с работой промышленного комплекса ДНР, он сможет рассчитывать на нашу поддержку", — добавил Мантуров.
Виталий Хоценко — выпускник четвертого потока в "школе губернаторов", финалист конкурса "Лидеры России"
8 июня Пушилин распорядился об отставке правительства республики. Должности лишился и председателя кабмина Александр Ананченко. Следом произошло назначение Хоценко исполняющим обязанности премьер-министра ДНР. Прежнее правительство продолжит исполнять обязанности до того момента, как будет сформирован новый состав.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин выразил соболезнования родным генерал-лейтенанта Романа Кутузова, который погиб в ходе боевых действий в Донбассе.
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