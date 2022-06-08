Алла Пугачёва встала на защиту Максима Галкина. Примадонна привела слова из Евангелия, пытаясь усовестить тех, кто травит её супруга.
Алла Пугачёва опубликовала видеообращение Максима Галкина, в котором он объясняет, что всегда защищал российский народ от коррумпированных чиновников и лживых пропагандистов, отказываясь от званий и подачек с государственного стола.
Шоумен, выступающий против спецоперации на Украине, заверил, что желает согражданам мира, свободы и процветания.
Под видео народная артистка СССР оставила комментарий.
"Имеющий уши, да услышит", — написала певица.
Ранее Примадонна отреагировала на оскорбление в свой адрес, которое бегущей строкой пустили на фасаде здания телецентра Останкино.
"Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления. Живи спокойна страна!" — написала Алла Борисовна в своём микроблоге.
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Три страны Западной Европы — Италия, Франция и Германия — не согласны с требованием президента Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву контроля над Крымом, сообщает обозреватель Бьюкенен в статье, опубликованной в журнале American Conservative.