Пугачёва защитила Галкина от нападок: "Имеющий уши, да услышит"

Алла Пугачёва встала на защиту Максима Галкина. Примадонна привела слова из Евангелия, пытаясь усовестить тех, кто травит её супруга.

Алла Пугачёва опубликовала видеообращение Максима Галкина, в котором он объясняет, что всегда защищал российский народ от коррумпированных чиновников и лживых пропагандистов, отказываясь от званий и подачек с государственного стола.

Шоумен, выступающий против спецоперации на Украине, заверил, что желает согражданам мира, свободы и процветания.

Под видео народная артистка СССР оставила комментарий.

"Имеющий уши, да услышит", — написала певица.

Ранее Примадонна отреагировала на оскорбление в свой адрес, которое бегущей строкой пустили на фасаде здания телецентра Останкино.

"Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления. Живи спокойна страна!" — написала Алла Борисовна в своём микроблоге.