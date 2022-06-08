Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
GT: в Китае призвали США серьёзно отнестись к предупреждению Путина
Боевики ВСУ в Константиновке оборудовали огневые позиции, не эвакуировав людей
В САР идёт переброска войск к южной границе провинции Идлиб
Депутат КПРФ отыскал среди детей в песочнице пособников Госдепа США
Британский наёмник координатором иностранцев на Украине назвал Фролова
Дерипаска объяснил отказ от участия в ПМЭФ необходимостью убирать урожай
Галкин ответил на нападки: "Ни за подачки с государственного стола, а за народ"
Наёмники из Британии и Марокко в суде ДНР признали себя виновными
Реформа Пенсионного Фонда ускорит получение соцуслуг

Пугачёва защитила Галкина от нападок: "Имеющий уши, да услышит"

Общество

Алла Пугачёва встала на защиту Максима Галкина. Примадонна привела слова из Евангелия, пытаясь усовестить тех, кто травит её супруга.

Пугачёва защитила Галкина от нападок: "Имеющий уши, да услышит"

Алла Пугачёва опубликовала видеообращение Максима Галкина, в котором он объясняет, что всегда защищал российский народ от коррумпированных чиновников и лживых пропагандистов, отказываясь от званий и подачек с государственного стола.

Шоумен, выступающий против спецоперации на Украине, заверил, что желает согражданам мира, свободы и процветания.

Под видео народная артистка СССР оставила комментарий.

"Имеющий уши, да услышит", — написала певица.

Ранее Примадонна отреагировала на оскорбление в свой адрес, которое бегущей строкой пустили на фасаде здания телецентра Останкино.

"Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления. Живи спокойна страна!" — написала Алла Борисовна в своём микроблоге.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Популярное
Мир. Новости мира
American Conservative: три страны ЕС выступают против передачи Украине Крыма

Три страны Западной Европы — Италия, Франция и Германия — не согласны с требованием президента Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву контроля над Крымом, сообщает обозреватель Бьюкенен в статье, опубликованной в журнале American Conservative.

American Conservative: три страны ЕС выступают против передачи Украине Крыма
ВС России полностью освободили Святогорск и открыли дорогу на Славянск
Силовые структуры
ВС России полностью освободили Святогорск и открыли дорогу на Славянск
Мир. Новости мира
Iltalehti: Макрон напугал Киев словами о недопустимости "унижения РФ"
Силовые структуры
Су-30 ВКС РФ заходит на Ми-14 ВСУ перед его уничтожением над островом Змеиный
Любовь Степушова Германия забыла, кто вёл жестокие войны, и будет за это наказана Любовь Степушова Олег Подгорецкий У России нет идеологии, но есть надежда на советское прошлое Олег Подгорецкий Игорь Буккер Запад ищет альтернативные пути решения "конфликта на Украине" Игорь Буккер
Силовые структуры
Командование ВСУ призывает Зеленского отвести войска из Донбасса
Силовые структуры
Аналитик Рожин: задача ВС РФ уничтожить как можно больше живой силы ВСУ
Myśl Polska: Польшу ждёт "жаркая" осень из-за страшного экономического кризиса
Мир. Новости мира
Myśl Polska: Польшу ждёт "жаркая" осень из-за страшного экономического кризиса
Последние материалы
Боевики ВСУ в Константиновке оборудовали огневые позиции, не эвакуировав людей
В САР идёт переброска войск к южной границе провинции Идлиб
Депутат КПРФ отыскал среди детей в песочнице пособников Госдепа США
Британский наёмник координатором иностранцев на Украине назвал Фролова
Дерипаска объяснил отказ от участия в ПМЭФ необходимостью убирать урожай
Галкин ответил на нападки: "Ни за подачки с государственного стола, а за народ"
В Центре им. Мейерхольда выкликают со сцены "русскую смерть"
Наёмники из Британии и Марокко в суде ДНР признали себя виновными
Германия забыла, кто вёл жестокие войны, и будет за это наказана
Реформа Пенсионного Фонда ускорит получение соцуслуг
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников