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Депутат КПРФ отыскал среди детей в песочнице пособников Госдепа США

Общество

Депутат Мосгордумы от КПРФ Сергей Севостьянов увидел в отказе детей играть в красный совок потенциальное пособничество Госдепу.

Севостьянов призвал различать будущих предателей родины с колыбели, точнее с песочницы.

"Я иногда на детской площадке присутствую… Хожу на разные детские площадки… Мальчик в песочнице говорит: "Не хочу красный совок!". Вот так и вырастают пособники Госдепа и любители Ельцин-центров. Я вас понимаю, недовольные мои. Хотите вы, не хотите — но в красный китайский совок поиграть придется", — сказал депутат.

Коллеги представителя КПРФ по Мосгордуме из других партий были озадачены его заявлением.

Ксения Собчак прокомментировала высказывание Севостьянова.

"Совсем в КПРФ кукухой поехали", — поделилась своим мнение журналистка.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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