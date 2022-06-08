Депутат КПРФ отыскал среди детей в песочнице пособников Госдепа США

Депутат Мосгордумы от КПРФ Сергей Севостьянов увидел в отказе детей играть в красный совок потенциальное пособничество Госдепу.

Севостьянов призвал различать будущих предателей родины с колыбели, точнее с песочницы.

"Я иногда на детской площадке присутствую… Хожу на разные детские площадки… Мальчик в песочнице говорит: "Не хочу красный совок!". Вот так и вырастают пособники Госдепа и любители Ельцин-центров. Я вас понимаю, недовольные мои. Хотите вы, не хотите — но в красный китайский совок поиграть придется", — сказал депутат.

Коллеги представителя КПРФ по Мосгордуме из других партий были озадачены его заявлением.

Ксения Собчак прокомментировала высказывание Севостьянова.

"Совсем в КПРФ кукухой поехали", — поделилась своим мнение журналистка.