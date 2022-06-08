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Реформа Пенсионного Фонда ускорит получение соцуслуг

Общество

Законопроект о создании Социального фонда России, который объединит ПФ и ФСС, прошел первое чтение в Госдуме.

Реформа Пенсионного Фонда ускорит получение соцуслуг

Объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования в единую структуру было поддержано парламентариями. Реформа фондов проводится в рамках проекта по созданию социального казначейства: в основу ляжет цифровая платформа, объединяющая уже существующие информсистемы в социальной сфере.

Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, соцвыплаты будут назначаться автоматически или всего по одному заявлению — так можно будет централизованно управлять всеми соцвыплатами и предоставлять услуги максимально оперативно и адресно.

Пока же слияние фондов даст сокращение расходов, поскольку можно будет уйти от дублирования функций однотипных подразделений, а перевод услуг в электронный вид не повлияет на их доступность для пожилых людей и инвалидов, услуги будут все так же доступны по принципу "единого окна" через клиентские службы и МФЦ.

Как отметил в своем телеграм-канале зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган, единый Фонд пенсионного и социального страхования планируется организовать уже с 1 января 2023 года, а оптимизация ресурсов окажется весьма эффективной.

"Часть зданий, отгроханных пенсионным фондом, перепрофилировать и отдать другим социальным учреждениям. А за счет сокращения управленческого персонала можно сэкономить бюджетные средства. Всем рядовым сотрудникам планируют сохранить рабочие места", отмечает депутат.

Также Коган пояснил нюансы по отчислениям организаций — их станет проще делать — будут установлены единые тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование и др.

Вопрос объединения соцфондов начали обсуждать еще в 2018 году, в январе 2022 года Минтруд представил предложения по объединению Пенсионного фонда и ФСС, и уже в мае в нижнюю палату парламента внесли соответствующее предложение.

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Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Наталия Красовская
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