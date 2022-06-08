Мединский: Россия сейчас чуть меньше Российской империи, но это не навсегда

Помощник президента России Владимир Мединский полагает, что территория современной Российской Федерации не всегда будет меньше чем та, которую занимала Российская империя.

Об этом он заявил на международном форуме "История для будущего. Образ Петра". На форуме Мединский сообщил о создании серии книг о правителях России "Собиратели земли русской".

По его словам, эта серия книг посвящена "тем людям, которые создали страну площадью до недавнего времени в одну шестую планеты".

"Сейчас чуть-чуть поменьше. Но это не навсегда", — цитирует Владимира Мединского РИА "Новости".

Ранее Владимир Мединский прокомментировал отношения между Польшей и Украиной. Он подчеркнул, что ни секунды не сомневается — при первой же возможности "друг" Польша "отгрызёт" у Украины западные области.

"Это такие друзья, что и врагов не нужно", — отмечал Мединский в ходе форума "Новые горизонты", который прошёл в середине мая.

Тогда же он заявил: "История учит нас тому, что любые попытки поставить нашу страну на колени заканчивались крахом".

"Все, кто пытался, они в этом разочаровывались. Они понимали, что не нужно, правда, в основном, поздно для себя. И это главный урок истории", — подчеркнул помощник президента России.