Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Экономист Жуковский: россиянам не стоит ждать снижение цен на бензин
Сатановский: западные кураторы приготовили Зеленскому судьбу Саакашвили
Украинский мародёр сдался в плен бойцам группировки "О" ВС РФ
Посол Келин заявил о неверии британских СМИ в победу Украины
NYT: Киев скрывает данные о потерях ВСУ, чтобы Запад продолжал поставлять оружие
Военный эксперт заявил о критическом положении ВСУ в Запорожье
Рожин: военных преступников с "Азовстали" обменивать нельзя
Эксперт Симаков: при покупке клубники нужно обратить внимание на её запах
Украинского бойца изнасиловал командир роты по кличке "Призрак"

Михеев: украинские беженцы в Европе чувтвуют себя "обиженными националистами"

Общество

Выходки беженцев с Украины заполонили страницы европейских СМИ.

Михеев: украинские беженцы в Европе чувтвуют себя "обиженными националистами"

Приехавшие мигранты ведут себя по-хамски, портят городское и личное имущество. Но градус этой проблемы в ЕС будет только расти, убеждён политолог Сергей Михеев.

По его мнению, такое нахальное поведение связано с тем, что им позволяют много. Кроме того, многие из украинцев считают, что им все должны.

"Во-первых, сама по себе идеология украинского национализма и все что развивалось в последние годы в стране, внушает огромному количеству людей, что они какие-то уникальные и имеют право на все. Во-вторых, беженцы внушили себе, что они обиженные. Эта обида — один из основополагающих моментов украинского националистического учения. Если их кто-то обидел, значит они должны за это всю жизнь мстить кому-то беспредельно и им ничего не будет. Это уже вошло в анекдоты и пословицы", — подчёркивает Михеев.

Третий фактор хамства беженцев — позволение им вести себя по-хамски. Европа пошла навстречу, а украинцы садятся ей на шею и требуют всё больше, а это ляжет на плечи европейских налогоплательщиков, убеждён политолог.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Наталия Красовская
Популярное
Мир. Новости мира
American Conservative: три страны ЕС выступают против передачи Украине Крыма

Три страны Западной Европы — Италия, Франция и Германия — не согласны с требованием президента Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву контроля над Крымом, сообщает обозреватель Бьюкенен в статье, опубликованной в журнале American Conservative.

American Conservative: три страны ЕС выступают против передачи Украине Крыма
ВС России полностью освободили Святогорск и открыли дорогу на Славянск
Силовые структуры
ВС России полностью освободили Святогорск и открыли дорогу на Славянск
Мир. Новости мира
Iltalehti: Макрон напугал Киев словами о недопустимости "унижения РФ"
Силовые структуры
Су-30 ВКС РФ заходит на Ми-14 ВСУ перед его уничтожением над островом Змеиный
Любовь Степушова Россия не даст Анкаре провести новую операцию в Сирии Любовь Степушова Олег Подгорецкий У России нет идеологии, но есть надежда на советское прошлое Олег Подгорецкий Игорь Буккер Запад ищет альтернативные пути решения "конфликта на Украине" Игорь Буккер
Силовые структуры
Аналитик Рожин: задача ВС РФ уничтожить как можно больше живой силы ВСУ
Политика. Новости и аналитика
Главу МИД Италии напугало то, как Медведев объяснил резкость своих высказываний
Financial Times: Зеленский снова захотел вступить в переговоры с Путиным
Мир. Новости мира
Financial Times: Зеленский снова захотел вступить в переговоры с Путиным
Последние материалы
Эксперт Симаков: при покупке клубники нужно обратить внимание на её запах
Украинского бойца изнасиловал командир роты по кличке "Призрак"
Кулеба потребовал от Борреля приструнить европейские СМИ
Иеромонах Феофан в Мариуполе побывал в подвале СБУ, где его пытали
Рожин: на заводе "Азовсталь" нашли доменную печь с человеческими останками
Кулеба потребовал поставок оружия в обмен на украинское зерно
В Херсоне допустили атаку ВСУ по атомной электростанции
Ходарёнок: Киев напрасно пытается купить у Израиля ПРО "Железный купол"
Россия не даст Анкаре провести новую операцию в Сирии
"Был бы жив, поддержал бы Зеленского": беженцы "раскрасили" кладбище в США
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников