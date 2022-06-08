Михеев: украинские беженцы в Европе чувтвуют себя "обиженными националистами"

Выходки беженцев с Украины заполонили страницы европейских СМИ.

Приехавшие мигранты ведут себя по-хамски, портят городское и личное имущество. Но градус этой проблемы в ЕС будет только расти, убеждён политолог Сергей Михеев.

По его мнению, такое нахальное поведение связано с тем, что им позволяют много. Кроме того, многие из украинцев считают, что им все должны.

"Во-первых, сама по себе идеология украинского национализма и все что развивалось в последние годы в стране, внушает огромному количеству людей, что они какие-то уникальные и имеют право на все. Во-вторых, беженцы внушили себе, что они обиженные. Эта обида — один из основополагающих моментов украинского националистического учения. Если их кто-то обидел, значит они должны за это всю жизнь мстить кому-то беспредельно и им ничего не будет. Это уже вошло в анекдоты и пословицы", — подчёркивает Михеев.

Третий фактор хамства беженцев — позволение им вести себя по-хамски. Европа пошла навстречу, а украинцы садятся ей на шею и требуют всё больше, а это ляжет на плечи европейских налогоплательщиков, убеждён политолог.