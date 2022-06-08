Московский школьник создал приложение по распознаванию дорожных знаков

Ученик 11 класса московской школы № 1354 "Вектор" Глеб Полетаев разработал приложение "Умный помощник для водителя". Благодаря машинному обучению оно способно верно распознавать и толковать дорожные знаки и их сочетания, подсказывая автомобилисту, как не нарушить правила дорожного движения. На конференции "Инженеры будущего" этот проект стал призером в секции "Информационные технологии".

Разработку приложения школьник начал еще в 10 классе. Он запрограммировал нейросеть и обучил ее с помощью 6 тысяч фотографий дорожных знаков. Причем выбор пал на редко встречающиеся указатели и сложные сочетания, которые могут озадачить даже опытного водителя.

Приложение работает автономно, не требуя подключения к интернету. Но пока только на компьютере — в ближайшее время оно будет адаптировано для работы на Android и iOS.