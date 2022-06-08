Сестра Жанны Фриске борется с онкологией: уже пошли метастазы

В семью покойной певицы Жанны Фриске снова пришла беда. Наталья Фриске рассказала, что онкологию диагностировали у её двоюродной сестры.

Страшный диагноз родственницы Фриске Татьяне Гончаренко поставили ещё 11 лет назад. Женщина сейчас находится на Украине. Рост раковых клеток на некоторое время удалось остановить, однако недуг снова активизировался. Врачи делают крайне пессимистичные прогнозы по поводу состояния женщины.

Фриске поделилась семейным горем.

"К сожалению, у нее случился рецидив. И не просто рецидив, а с метастазами в позвоночник и печень. Мы ищем любые способы помочь: как финансовые, так и организационные. Хотим перевезти ее в Россию, сейчас узнаем все нюансы. Если здесь не возьмутся за нее врачи, тогда Израиль", — объяснила родная сестра Жанны Фриске.

Наталья объяснила, что Татьяна ещё слишком молода, чтобы умирать.

"Девочка очень хочет жить, девочка еще молодая и очень хочется помочь", — сказала Фриске.

Сама Наталья недавно стала мамой. В апреле на свет появилась малышка, которой дали необычное имя Луна. В Сети предположили, что Наталья воспользовалась процедурой ЭКО, но счастливая родительница эту информацию не подтвердила.