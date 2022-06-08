Николай Дроздов не советует есть прилетевших в Москву летучих мышей

В центре Москвы наблюдается засилье летучих мышей. Телеведущий Николай Дроздов объяснил, стоит ли опасаться рукокрылых животных.

Москвичи волнуются из-за прилетевших незваных гостей. Прилёт летучих мышей объяснил ведущий передачи "В мире животных" Николай Дроздов.

"Есть перелётные летучие мыши. Они прилетают, а на зиму улетают на юг. Ничего опасного нет. Летучие мыши — обычный компонент", — цитирует слова зоолога издание "Подъём".

Дроздов посоветовал не тревожить мигрирующих животных.

"Главное к ним не приставать и, конечно, не употреблять в пищу, как некоторые хотят. Этого не надо. Не хватайте их, не охотьтесь за ними, оставьте их в покое, нетронутыми. Это сезонное явление", — сказал Николай Николаевич.

Специалисты объясняют, что если летучая мышь залетела в комнату, нужно взять её в перчатках, накрыть полотенцем и выпустить на свободу. Если животное ранено, рекомендуют отвезти его в Центр реабилитации рукокрылых при Московском зоопарке.

Ранее сообщалось, что три новых коронавируса, связанных с SARS-CoV-2, которые "могут представлять опасность для здоровья человека”, были обнаружены у летучих мышей в Лаосе.