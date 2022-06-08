О бегстве главного раввина Москвы Пинхаса Гольдшмидта рассказала родственница духовного лидера иудаизма.
Невестка раввина сообщила об отъезде Гольдшмидта в социальных сетях. Она сообщила, что от наставника иудейской религии требовали публично поддержать решение властей РФ провести спецоперацию на Украине.
В начале мая главный раввин Москвы прибыл в Венгрию, где оказывал помощь украинским беженцам, а затем отправился в Израиль.
По информации французских СМИ, в Москве хотели избрать другого раввина вместо Гольдшмидта, которую он занимал три десятилетия. За раввина заступилось религиозное израильское сообщество, и его снова переизбрали.
Ранее главный раввин РФ Берл Лазар посоветовал главе МИД РФ Сергею Лаврову извиниться перед евреями за слова о еврейской крови Адольфа Гитлера.
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