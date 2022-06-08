Главный раввин Москвы сбежал из России, чтобы не поддерживать СВО

О бегстве главного раввина Москвы Пинхаса Гольдшмидта рассказала родственница духовного лидера иудаизма.

Невестка раввина сообщила об отъезде Гольдшмидта в социальных сетях. Она сообщила, что от наставника иудейской религии требовали публично поддержать решение властей РФ провести спецоперацию на Украине.

В начале мая главный раввин Москвы прибыл в Венгрию, где оказывал помощь украинским беженцам, а затем отправился в Израиль.

По информации французских СМИ, в Москве хотели избрать другого раввина вместо Гольдшмидта, которую он занимал три десятилетия. За раввина заступилось религиозное израильское сообщество, и его снова переизбрали.

Ранее главный раввин РФ Берл Лазар посоветовал главе МИД РФ Сергею Лаврову извиниться перед евреями за слова о еврейской крови Адольфа Гитлера.