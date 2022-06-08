В ООН повторили фейки бывшего украинского омбудсмена Людмилы Денисовой о якобы изнасилованиях российскими солдатами пенсионеров, взрослых и детей на Украине.
Об этом сообщила ведущая телеканала "Россия 1" Ольга Скабеева и подчеркнула, что в ООН не представили никаких доказательств.
"Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд вслед за украинской омбудсменкой Денисовой рассказала о своих извращённых фантазиях. Привела ли она доказательства, спросите вы. Нет. Ни единого. Ни имен, ни фамилий, ничего", — сообщила журналистка.
Американка при этом заявила, что свои изнасилования гражданских лиц солдаты РФ снимали на камеру, при этом видео, подтверждающего эти заявления, ни у Киева, ни у Вашингтона не оказалось.
Pravda.Ru уже сообщала что Людмила Денисова созналась в своих фантазиях на тему изнасилований. Своё враньё она объяснила желанием помочь Украине бороться с Россией. Бывший омбудсмен сказала, что "может, перегнула палку".
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