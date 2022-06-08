Читатели Breitbart осудили "вечеринку гей-прайда" перед детьми в Далласе

На вечеринку гей-прайда в Далласе приглашали не только любителей острых ощущений, но и обычные семьи. Несовершеннолетние дети могли подняться на сцену и танцевать вместе с трансгендерами. Более того, подростки засовывали деньги "королевам дрэга" в одежду в качестве благодарности за лёгкий флирт.

Читатели издания Breitbart были шокированы "вечеринкой" ЛГБТ-сообщества, где активное участие принимали дети. Один из пользователей Сети написал, что представители Демократической партии США считают это вполне нормальным.

"Похоже, пора Господу богу снова почистить Землю", — отметил один из комментаторов.

Другой читатель заявил, что у детей не было выбора, поскольку на эту вечеринку их позвали сами родители.

"Детям внушают, что если тебе это шоу не нравится, если ты такое поведение не принимаешь, то ты — плохой человек. И с тобой не всё в порядке", — пишет Veritas.