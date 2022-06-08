Экс-омбудсмен Денисова: фейки про изнасилования сочиняла ради Украины

Бывший омбудсмен Украины Людмила Денисова прокомментировала свои фейковые рассказы про "зверские" изнасилования.

Напомним, Денисова известна своими громкими историями по поводу российской спецоперации на Украине. Ее высказывания содержали различную непроверенную информацию об изнасиловании женщин, пенсионеров и детей солдатами РФ. Ни один из этих рассказов украинки ничем не подтверждался.

Сама Денисова свою ложь объясняет просто.

"Я рассказывала о страшных вещах для того, чтобы принимали решения, которые нужны Украине”, — комментирует экс-омбудсмен.

Она сообщила, что когда выступала в итальянском парламенте, то "увидела усталость от Украины". И поэтому начала сочинять эти истории, чтобы как-то подтолкнуть Италию для принятия решений, которые нужны Украине и украинскому народу.

"Может я переборщила. Но я пыталась этим достичь цели убедить мир предоставить оружие и оказать давление на Россию", — подытожила Денисова.