На Украине в киевском метро появились плакаты с весьма странным призывом.
Авторы призывают отказаться от поездок на метро, как от "тяжкого наследия" советского прошлого.
"Откажись от метро. Откажись от наследия Советского Союза", — написано на листовке.
Однако метро, дороги, мосты и эстакады создавались в Киеве именно в период СССР, когда украинская столица стала отстраиваться после захватчиков из Германии, пишет РусВесна.
Издание считает, что идея неонацистов об отказе от всего советского наследия очень здравая, ведь пользоваться идеями тех, кого так ненавидишь, не является честным и чистоплотным поведением.
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Три страны Западной Европы — Италия, Франция и Германия — не согласны с требованием президента Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву контроля над Крымом, сообщает обозреватель Бьюкенен в статье, опубликованной в журнале American Conservative.