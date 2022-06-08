Мэр Мелитополя Данильченко: обучение в школах будет проходить на русском языке

Уже со следующего учебного года во всех школах Мелитополя учителя будут вести уроки исключительно на русском языке, рассказала мэр города.

Система образования освобожденного Мелитополя будет реформирована под стандарты России. Помимо преподавания на русском языке, успеваемость школьников станут оценивать по пятибалльной системе, пояснила глава военно-гражданской администрации города Галина Данильченко.

"С 1 сентября 2022 года дети будут учиться по пятибалльной системе оценивания, на русском языке", — уточнила чиновник.

Ранее официальный представитель Херсонской области заявил, что в школах региона останется преподавание украинского языка и украинской литературы, но сама "мова" перестанет быть официальным языком.