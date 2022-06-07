В Сеть попал фрагмент израильского концерта Максима Галкина. Шоумен со сцены травит шутки о своём предательском статусе из-за осуждения спецоперации на Украине.
Максим Галкин выступает перед иностранной публикой с шутками про российскую политику. Супруг Аллы Пугачёвой возмущён тем, что его называют в России предателем за то, что он не согласен с позицией российских властей.
"Нравится не травится, НАТО расширяется", — съязвил юморист.
Шоумен считает, что скоро вся мощь ненависти в РФ обрушится на скандинавские страны.
"Я уже предвижу эти антискандинавские настроения, вижу, как Скабеева сжигает альбом ABBA, я вам точно говорю — это не за горами. Шведскую стенку переименуют в лазалку, сауну — в сухопарку, шведский стол в обжираловку. И, конечно же, 100% запретят сказки Астрид Линдгрен. Вижу Соловьева, он стоит и орет: "Карлсон!"" — сказал муж Примадонны.
Максим объяснил зрителям, что в России его лишили возможности зарабатывать, поэтому он решил увести семью за рубеж. При этом юморист считает, что сможет вернуться на родину.
В Израиле концерты Галкина проходят при полном аншлаге. Иностранная публика встречает юмориста овациями.
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