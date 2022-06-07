Яшин рассказал о разговоре с Познером по поводу спецоперации на Украине

Политик Илья Яшин поведал о своей беседе с Владимиром Познером. Он поинтересовался у телеведущего о его позиции по поводу спецоперации на Украине.

Глава муниципального округа Красносельский рассказал, что встретил Владимира Познера в Театре на Бронной. Он перекинулся с телеведущим несколькими фразами. Диалог, по словам Яшина, был лаконичным.

— Владимир Владимирович, добрый вечер! — Здравствуйте! — С нетерпением жду, когда вы скажете что-то против в***. — Ждите.

Ранее ФБК* включил Владимира Познера в "чёрный список". Ему поставили в вину то, что он никак не высказался по поводу спецоперации на Украине.

Ранее маэстро Евгений Понасенков** сравнил журналиста Владимира Познера с глубоководной рыбой камбалой, которая прячется на дне.

* - признана решением Московского городского суда от 09.06.2021 экстремистской организацией и ликвидирована

** признан в РФ СМИ-иноагентом.