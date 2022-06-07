Политик Илья Яшин поведал о своей беседе с Владимиром Познером. Он поинтересовался у телеведущего о его позиции по поводу спецоперации на Украине.
Глава муниципального округа Красносельский рассказал, что встретил Владимира Познера в Театре на Бронной. Он перекинулся с телеведущим несколькими фразами. Диалог, по словам Яшина, был лаконичным.
— Владимир Владимирович, добрый вечер!
— Здравствуйте!
— С нетерпением жду, когда вы скажете что-то против в***.
— Ждите.
Ранее ФБК* включил Владимира Познера в "чёрный список". Ему поставили в вину то, что он никак не высказался по поводу спецоперации на Украине.
Ранее маэстро Евгений Понасенков** сравнил журналиста Владимира Познера с глубоководной рыбой камбалой, которая прячется на дне.
* - признана решением Московского городского суда от 09.06.2021 экстремистской организацией и ликвидирована
** признан в РФ СМИ-иноагентом.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Три страны Западной Европы — Италия, Франция и Германия — не согласны с требованием президента Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву контроля над Крымом, сообщает обозреватель Бьюкенен в статье, опубликованной в журнале American Conservative.