Шульман* признали иноагентом из-за выплат от "Эха Москвы"

Политолог Екатерина Шульман* была внесена в список иностранных агентов из-за выявленных у неё источников иностранного финансирования. К ним отнесли гонорары от "Эха Москвы".

Сама Шульман в корне не согласна с присвоенным ей статусом. Она попыталась снять с себя неприятный статус, подав иск в суд.

"Как выясняется из документов Минюста, все деньги, получаемые от "Эха Москвы" — иностранное финансирование (опосредованное, но тем не менее, иностранное)", — сказала политолог.

"Опосредованным иностранным финансированием" признана также заработная плата в Шанинке, где Шульман преподавала. Записали в подозрительную категорию доходов и однократный перевод от благотворительного фонда Владимира Потанина и гонорар за книгу от издательства "АСТ".

Политолог обращает внимание на то, что ни одна из этих организаций не внесена в реестр иноагентов.

В апреле Шульман выехала из России и сейчас находится в Германии.

* - включен(а) в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента