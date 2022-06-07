Политолог Екатерина Шульман* была внесена в список иностранных агентов из-за выявленных у неё источников иностранного финансирования. К ним отнесли гонорары от "Эха Москвы".
Сама Шульман в корне не согласна с присвоенным ей статусом. Она попыталась снять с себя неприятный статус, подав иск в суд.
"Как выясняется из документов Минюста, все деньги, получаемые от "Эха Москвы" — иностранное финансирование (опосредованное, но тем не менее, иностранное)", — сказала политолог.
"Опосредованным иностранным финансированием" признана также заработная плата в Шанинке, где Шульман преподавала. Записали в подозрительную категорию доходов и однократный перевод от благотворительного фонда Владимира Потанина и гонорар за книгу от издательства "АСТ".
Политолог обращает внимание на то, что ни одна из этих организаций не внесена в реестр иноагентов.
В апреле Шульман выехала из России и сейчас находится в Германии.
* - включен(а) в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента
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