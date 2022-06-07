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Окрошка, борщ, шаурма: список блюд, которые пугают иностранцев

Общество

Иностранцы ужасаются русской кухне, но признают, что непонятные им блюда чаще всего вкусные, хотя и "страшные”. А многие привычки россиян совершенно им чужды.

Окрошка, борщ, шаурма: список блюд, которые пугают иностранцев

Эксперты онлайн-форума "Гастро-трек" в ходе опроса более чем 1900 побывавших в России иностранцев из ЕС, США и Южной Америки составили список блюд, вызывающих у гостей страны страх и непонимание при первом знакомстве. 

Итак, какие русские блюда считаются "вкусными, хотя и чудовищными":

  • пельмени с уксусом или сметаной
  • окрошка на квасе
  • семечки
  • русский борщ
  • деревенское сало
  • шаурма
  • гречка
  • оливье
  • селёдка под шубой
  • холодец с хреном
  • укроп и чеснок

Стандартный ответ звучит так:

Эти блюда вредны и часто на вид ужасны, словно их готовил сам сатана, но как же это вкусно, это затягивает".

Едой, впрочем, дело не ограничивается — далее культурным шоком становятся ритуалы и привычки россиян.

Например, то, что нельзя здороваться через порог или возвращаться в квартиру. А, если вернулся, — надо "показать язык отражению". Присесть на дорожку — однозначно вызвать шквал вопросов. Фразу "С лёгким паром!" иностранцы искренне не понимают: зачем русские поздравляют друг друга с тем, что они помылись? А ещё, почему пар "лёгкий"?

Многие иностранцы не собирают пакет с пакетами, зато у русских это маркер "своего человека". От вышеупомянутой гречки шарахается подавляющее большинство иностранцев, которые, к слову, не станут и стирать, если стиральная машина не заполнена доверху.

Почти все они экономны в плане потребления коммунальных услуг — очень всё дорого, особенно вода и электричество.

У многих иностранцев в домах есть свой холодильник или ящик с алкогольными напитками. Всё это может лежать годами. У русских традиция с мини-барами не приживается: если в доме есть алкоголь, то он точно не залежится. И дело даже не в повальном алкоголизме, а в наличии поводов.

Дети быстро уходят от родителей, но только не в России, потому что всё дорого и нет желания менять привычки. К слову, про пакеты: на Западе пакет не может быть заменой сумке, носить его "в пир, мир и на работу" — позор, это не придёт в голову ни одному иностранцу.

Вызывают вопросы и крупные собаки в небольших квартирах. А больше всего жителей ЕС и США удивляет, что русские отдают детей бабушкам и носят дома тапочки вместо хождения в уличной обуви или босиком. Также им непонятно обязательное желание родителей, "чтобы ребёнок получил высшее образование".

Многих ещё ставят в тупик банки-заготовки на зиму, и совсем непонятны фразеологизмы вроде "судью на мыло", "ехать зайцем", "я пешком постою".

Объяснять это охотники находятся не всегда, а при некоторой застенчивости и неспособности переспросить у многих гостей складывается не совсем корректное впечатление о смысле происходящего.

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Иностранцы о русской еде: это ужас, как они такое едят
Автор: Александр Шторм, Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Наталия Красовская
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