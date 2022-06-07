На писателя Дмитрий Глуховского составили ориентировку. Автора российских бестселлеров арестуют, если он попадётся в руки правоохранительных органов.
Фото Глуховского с датой, местом рождения и описанием особых примет распространили в Сети.
В чём именно провинился писатель, не сообщается. Есть версия, что на него завели уголовное дело за дискредитацию Вооружённых сил РФ.
1 июня Глуховский дал интервью журналистке Ирине Шихман. Он рассказал о своём новом романе "Пост", в котором описывается Россия после некого военного конфликта. По сюжету среди россиян распространили так называемую "бесовскую молитву", которая превратила людей в зомбированных личностей. Часть населения спаслась от государственной пропаганды, проколов себе уши. Итогом экспериментов с сознанием людей стал распад страны, от которой осталась лишь небольшая часть под названием Московия.
В интервью Глуховский критиковал спецоперацию на Украине и заявлял, что россиян "оболванили" с помощью телевидения.
Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал участника телеигры "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова по делу о реабилитации нацизма.
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