Юрий Дудь* должен предоставить доказательства отсутствия иностранного финансирования. Об этом заявил адвокат Дмитрий Аграновский, комментируя в интервью Pravda.Ru решение блогера подать иск к Минюсту.
По словам эксперта, если лицо включают в список иноагентов, то впоследствии очень сложно пересмотреть это решение.
"Блогер должен подтвердить отсутствие каких-либо действий, которые могли бы обусловить статус иноагента, предоставить доказательства отсутствия иностранного финансирования. Я к нему отношусь отрицательно, но буду объективен. Если лицо включают в список иноагентов, сложно дать задний ход. Я пока не сталкивался с такими случаями", — сказал Аграновский.
Он добавил, что в России существует механизм обжалования подобных решений, однако положительных случаев по делам об иноагентах ещё не было.
Ранее сообщалось, что блогер подал иск к Министерству юстиции РФ, рассмотрение назначено на 16 июня в Лефортовском суде Москвы.
* включён в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.
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