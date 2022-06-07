Владимир Соловьёв отреагировал на рисунок, на котором ему отрубают голову. Картинка появилась в аккаунте главы Первоуральска Игоря Кабеца.
Телеведущий не оценил пост руководителя уральского города. На рисунке глава Свердловской области Евгений Куйвашев мечом отсекает голову Соловьёву.
"Игорь призывает к тому, чтобы со мной расправиться и отрубить мне голову? Игорь, так приезжай, возьми катану”, — обратился к Кабецу журналист.
Соловьёв вспомнил, что его мечтали убить киллеры, посланные в Москву Владимиром Зеленским.
Телеведущий считает, что пост чиновника должен стать объектом внимания правоохранительных органов.
"Должны люди отработать? Просто понять — ты вообще о чём”, — заявил Соловьёв.
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