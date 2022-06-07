Добронравов о возвращении Галкина: "Любят Макса и таким"

Композитор Александр Добронравов считает, что Алла Пугачева и Максим Галкин вернутся в свой замок и сумеют вернуться к привычной жизни.

Автор хита "Как упоительны в России вечера", уверен, что в России Галкину опасаться нечего. Он признаёт, что в некоторых регионах РФ шоумену нельзя будет устраивать концерты, однако в центральной части страны его смогут простить.

"Знаете, регионы разные: центральные более лояльные, любят Макса и таким. В этом, кстати, тоже его талант", — поделился своим мнением Добронравов.

Композитор убеждён, что Галкину не следовало бы критиковать спецоперацию на Украине. Он не одобряет знаменитостей, которые ругают действия правительства РФ из-за рубежа.

Ранее Галкин объяснил, почему отказался от всех российских званий и привилегий.