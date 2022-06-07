Собчак об изгойстве Овсянниковой: "Условный перебежчик"

Экс-редактор Первого канала Марина Овсянникова решила сменить фамилию на украинскую. Ксения Собчак считает, что на Украине будут требовать от Овсянниковой новых жертв.

Овсянниковой пришлось подробно оправдываться перед гражданами Украины. Она заверила, что не является сотрудницей ФСБ, никогда не работала на пропаганду, а освободили её благодаря вмешательству Эммануэля Макрона.

Ксения Собчак заявила, что знала, что Овсянникову ждут тяжёлые испытания при попытках понравится украинцам.

"Это то, о чем я говорила. Что бы ни сделал условный "перебежчик" — другой стороне всегда будет мало. Каждый день с тебя будут требовать все более радикальных заявлений. И тут ты либо как Чулпан Хаматова — недоумеваешь, либо как Марина Овсянникова — открещиваешься от национальности", — написала журналистка.

Ранее Овсянникова заявила: "Я "не хорошая русская", я — украинка".