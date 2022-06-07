Сторонники Макрона за границей лидируют на выборах почти в 11 округах

Кандидаты от блока партий, которые ориентируются на французского президента Эммануэля Макрона, лидируют по голосам французов, проживающих за рубежом.

В 11 избирательных округах за границей Франции объединенный "Новый народный союз левых" смог вывести в лидеры кандидатов на выборах в законодательные органы.

В пятом избирательном округе, куда входит Андорра, Испания, Португалия и княжество Монако насчитывается около 120 тысяч зарегистрированных избирателей, граждане Франции не поддержали только кандидатуру Мануэля Вальса.

Выборы в парламент во Франции пройдут 12 и 19 июня.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон напугал украинцев, открыто сказав, что Россию недопустимо унижать.

Об этом сообщило финское издание Iltalehti.

"Французский президент Макрон озвучил то, чего боятся украинцы", — сказано в газете.

Издание подчёркивает, что слова президента Франции свидетельствуют о его готовности (хоть и частично) принять правомерность специальной операции на Украине. После этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в социальных сетях, что такие выступления Макрона унижают Францию.