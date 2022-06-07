Кандидаты от блока партий, которые ориентируются на французского президента Эммануэля Макрона, лидируют по голосам французов, проживающих за рубежом.
В 11 избирательных округах за границей Франции объединенный "Новый народный союз левых" смог вывести в лидеры кандидатов на выборах в законодательные органы.
В пятом избирательном округе, куда входит Андорра, Испания, Португалия и княжество Монако насчитывается около 120 тысяч зарегистрированных избирателей, граждане Франции не поддержали только кандидатуру Мануэля Вальса.
Выборы в парламент во Франции пройдут 12 и 19 июня.
Ранее французский президент Эммануэль Макрон напугал украинцев, открыто сказав, что Россию недопустимо унижать.
Об этом сообщило финское издание Iltalehti.
"Французский президент Макрон озвучил то, чего боятся украинцы", — сказано в газете.
Издание подчёркивает, что слова президента Франции свидетельствуют о его готовности (хоть и частично) принять правомерность специальной операции на Украине. После этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в социальных сетях, что такие выступления Макрона унижают Францию.
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Иван Охлобыстин, который приветствует спецоперацию на Украине, призвал снисходительно отнестись к актрисе Оксане Фандере, которая вывесила на своём балконе флаг Украины.