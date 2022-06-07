США, Евросоюз и другие западные страны резко поменяли риторику по украинскому вопросу.
Об этом сообщил военный эксперт Яков Кедми.
По словам аналитика, Запад понял, что их цель — победить Россию на Украине — нереальна, теперь они пытаются минимизировать расплату за собственную авантюру.
Там вовсю призывают к переговорам в Донбассе. Но переговоры у них имеют две задачи: определение расклада сил и достижение результатов, которых не получилось добиться на поле боя.
Нанести ущерб РФ — они еще мечтают, но главная цель Запада изменилась, подчёркивает эксперт и уточняет, что их цель теперь — подешевле закончить всё это.
Переговорами они хотят спасти этот преступный майданорежим и оставить ему хоть какую-то территорию, в эфире "Россия 1" объясняет обозреватель "переобувание" западных стран.
США и Евросоюз проиграли и понимают, что платить придется им, хоть долги и висят на Киеве. А значит им нужен хоть небольшой клочок земли на Украине, который можно потом использовать как плацдарм против России. Этот клочок ежедневно сужается — вот и вспомнили о переговорах, плюс готовят мировое сообщество к тому, что конфликт закончится вовсе не так, как это обещал Белый дом.
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