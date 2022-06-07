Кедми о резкой смене риторики Запада по Украине: "Удешевить поражение"

США, Евросоюз и другие западные страны резко поменяли риторику по украинскому вопросу.

Об этом сообщил военный эксперт Яков Кедми.

По словам аналитика, Запад понял, что их цель — победить Россию на Украине — нереальна, теперь они пытаются минимизировать расплату за собственную авантюру.

Там вовсю призывают к переговорам в Донбассе. Но переговоры у них имеют две задачи: определение расклада сил и достижение результатов, которых не получилось добиться на поле боя.

Нанести ущерб РФ — они еще мечтают, но главная цель Запада изменилась, подчёркивает эксперт и уточняет, что их цель теперь — подешевле закончить всё это.

Переговорами они хотят спасти этот преступный майданорежим и оставить ему хоть какую-то территорию, в эфире "Россия 1" объясняет обозреватель "переобувание" западных стран.

США и Евросоюз проиграли и понимают, что платить придется им, хоть долги и висят на Киеве. А значит им нужен хоть небольшой клочок земли на Украине, который можно потом использовать как плацдарм против России. Этот клочок ежедневно сужается — вот и вспомнили о переговорах, плюс готовят мировое сообщество к тому, что конфликт закончится вовсе не так, как это обещал Белый дом.