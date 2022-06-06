Симоньян о поляках: "Жили бы в Российской Империи и хворосту собирали"

Маргарита Симоньян упрекнула жителей Польши. Глава RT уверена, что если бы Польша входила в состав Российской Империи, то поляки бы не испытывали дефицит хвороста.

Симоньян отреагировала на новость о том, что жителям Польши позволили запасаться хворостом в лесах из-за дефицита российского угля из-за санкций.

Полякам для сбора "подножного топлива", однако, необходимо пройти специальное обучение. Хворост при этом будет не бесплатный: за 0,25 куб. м придётся заплатить от семи до 30 злотых (от 100 до 430 рублей).

Главный редактор RT пояснила полякам преимущества жизни в составе России.

"А жили вот в Российской Империи и хворосту собирали сколько хотели, бесплатно", — написала Симоньян.

Ранее журналистка рассказала, что не верит в заверения Запада, которые убеждают Россию в том, что Украина не ударит дальнобойным оружием по территории РФ.