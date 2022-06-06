Алексей Панин описал ситуацию в России строчками из песни Сергея Трофимова: Как будто дрожжи кинули в д*****.
Панин признался, что "видимо в жизни что-то пропустил". Актёр объяснил, что не знает кто такой рэпер Рома Жиган, который назвал артистов, осуждающих спецоперацию на Украине, "предателями" и "биомусором". Артист вычитал новость из российской прессы, сидя под пальмами Испании.
"Кто такой Рома Жиган, скажите мне пожалуйста. Я интересовался у некоторых людей, никто не знает. Джигана ещё знают, а вот Рому Жигана никто. Видимо, пока я живу в Европе, очень много всякого мусора на российскую сцену вылезло. То, что очень много мусора активизировалось старого российского, типа Баскова, я ещё даже понимаю, а вот кто такие эти персонажи Жиганы", — задался вопросом звезда фильма "Жмурки".
Панин написал, что ему вспомнились слова одной из песен Трофима.
"Тушите свет, попёрло быдло кверху,
Как будто дрожжи кинули в д*****.
Россия открывает путь к успеху
Крутому и отвязанному ч**", — процитировал актёр слова песни.
Артист считает, что композиция Сергея Трофимова посвящена всем, современным "деятелям искусства", которых можно объединить одним словом "Бузовщина".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Иван Охлобыстин, который приветствует спецоперацию на Украине, призвал снисходительно отнестись к актрисе Оксане Фандере, которая вывесила на своём балконе флаг Украины.