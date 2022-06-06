Панин назвал эстраду РФ "Бузовщиной": Тушите свет, попёрло быдло кверху

Алексей Панин описал ситуацию в России строчками из песни Сергея Трофимова: Как будто дрожжи кинули в д*****.

Панин признался, что "видимо в жизни что-то пропустил". Актёр объяснил, что не знает кто такой рэпер Рома Жиган, который назвал артистов, осуждающих спецоперацию на Украине, "предателями" и "биомусором". Артист вычитал новость из российской прессы, сидя под пальмами Испании.

"Кто такой Рома Жиган, скажите мне пожалуйста. Я интересовался у некоторых людей, никто не знает. Джигана ещё знают, а вот Рому Жигана никто. Видимо, пока я живу в Европе, очень много всякого мусора на российскую сцену вылезло. То, что очень много мусора активизировалось старого российского, типа Баскова, я ещё даже понимаю, а вот кто такие эти персонажи Жиганы", — задался вопросом звезда фильма "Жмурки".

Панин написал, что ему вспомнились слова одной из песен Трофима.

"Тушите свет, попёрло быдло кверху,

Как будто дрожжи кинули в д*****.

Россия открывает путь к успеху

Крутому и отвязанному ч**", — процитировал актёр слова песни.

Артист считает, что композиция Сергея Трофимова посвящена всем, современным "деятелям искусства", которых можно объединить одним словом "Бузовщина".