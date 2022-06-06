Невзорова на Украине принуждают пройти процедуру отказа от паспорта РФ

Александр Невзоров* ещё не до конца стал гражданином Украины. Журналисту необходимо пройти процедуру отказа от российского паспорта.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов объяснил, что журналист Александр Невзоров пока ещё не получил украинское гражданство. Чтобы пополнить ряды граждан Украины ему предстоит пройти "определенную процедуру", которая предполагает отказ от российского паспорта.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский даровал Невзорову украинское гражданство "за особые заслуги" перед страной. Журналист уже успел поблагодарить украинцев за оказанное доверие, однако признался, что его новые сограждане оказали ему "жёсткий приём".

В России Невзорова ожидает неминуемый арест. Его обвиняют в распространении фейков о действиях российской армии во время проведения спецоперации на Украине.

* - включен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.