Газманов обрушился на Хаматову: "Отказаться? Откажись молча"

Олег Газманов отчитал эмигрировавшую Чулпан Хаматову. Он посоветовал бегущим из страны артистам не выражать своё несогласие с позицией РФ, а жить за границей молча.

Газманов считает, что те, кто покинули Россию, критикуют родину ради того, чтобы получить какое-то положение на чужбине. Особенное негодование у Газманова вызывает поступок Чулпан Хаматовой, которая после начала спецоперации на Украине, уволилась из театра "Современник" и переехала жить в Латвию.

"С одной стороны жалко её. С другой стороны — гадко. Даже не знаю, что больше. Скорее гадко всё-таки больше", — сказал народный артист России.

Он не понимает, почему уехавшие из страны артисты не могут молчать о своей позиции.

"Отказаться? Откажись молча… Я бы не хотел в таком положении оказаться никогда, никому не желаю", — выразил своё мнение исполнитель хита "Есаул".

Ранее актёр Алексей Панин заявил, что Олег Газманов, Дмитрий Дюжев и Карен Шахназаров оказались в "сточной канаве". Звезда фильма "Жмурки" объяснил, что у него с этими "персонажами" разное представление о родине.