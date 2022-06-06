Олег Газманов отчитал эмигрировавшую Чулпан Хаматову. Он посоветовал бегущим из страны артистам не выражать своё несогласие с позицией РФ, а жить за границей молча.
Газманов считает, что те, кто покинули Россию, критикуют родину ради того, чтобы получить какое-то положение на чужбине. Особенное негодование у Газманова вызывает поступок Чулпан Хаматовой, которая после начала спецоперации на Украине, уволилась из театра "Современник" и переехала жить в Латвию.
"С одной стороны жалко её. С другой стороны — гадко. Даже не знаю, что больше. Скорее гадко всё-таки больше", — сказал народный артист России.
Он не понимает, почему уехавшие из страны артисты не могут молчать о своей позиции.
"Отказаться? Откажись молча… Я бы не хотел в таком положении оказаться никогда, никому не желаю", — выразил своё мнение исполнитель хита "Есаул".
Ранее актёр Алексей Панин заявил, что Олег Газманов, Дмитрий Дюжев и Карен Шахназаров оказались в "сточной канаве". Звезда фильма "Жмурки" объяснил, что у него с этими "персонажами" разное представление о родине.
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