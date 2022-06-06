Минобрнауки РФ: российские вузы исключили из Болонского процесса

Заместитель руководителя Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев сообщил, что все вузы России исключили из Болонского процесса.

Как напомнил российский чиновник, сотрудники Болонской группы прекратили представительство Москвы и Минска в структурах движения 11 апреля. При этом ректоры вузов РФ поддержали военную спецоперацию по принуждению к миру на Украине, подчеркнул политик.

"Я бы сказал, что это Болонская система из нас вышла, а не мы из неё", — отметил Афанасьев в ходе заседания Комитета Совфеда по науке, образованию и культуре.

Ранее проректор по учебно-методической работе Государственного социально-гуманитарного университета Елена Ветошкина поддержала решение властей России отказаться от Болонской системы. Однако эксперт предупредила: государству необходимо тратить много времени и ресурсов, чтобы изменить образовательные стандарты.