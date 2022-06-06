Заместитель руководителя Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев сообщил, что все вузы России исключили из Болонского процесса.
Как напомнил российский чиновник, сотрудники Болонской группы прекратили представительство Москвы и Минска в структурах движения 11 апреля. При этом ректоры вузов РФ поддержали военную спецоперацию по принуждению к миру на Украине, подчеркнул политик.
"Я бы сказал, что это Болонская система из нас вышла, а не мы из неё", — отметил Афанасьев в ходе заседания Комитета Совфеда по науке, образованию и культуре.
Ранее проректор по учебно-методической работе Государственного социально-гуманитарного университета Елена Ветошкина поддержала решение властей России отказаться от Болонской системы. Однако эксперт предупредила: государству необходимо тратить много времени и ресурсов, чтобы изменить образовательные стандарты.
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