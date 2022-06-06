Северная Корея и Белоруссия — "плохие страны", потому что они не слушаются американцев.
Об этом пишет у себя в аккаунте мессенджера военный корреспондент и журналист Александр Сладков.
"Болгария, Северная Македония и Черногория хорошие страны, они исполняют любой танец под бубен Дядюшки Сэма", — сообщает военкор.
По его словам, вся планета перевернулась, а мораль "утонула в мерзости". Лизоблюдов Запад отнюдь не порицает, а вот страны, которые уважают себя и окружающих, этот же Запад считает изгоями.
"Каприз США — не пускать Сергея Лаврова на переговоры в Сербию, исполнен. Противно, как будто болгары, черногорцы и северные македонцы принародно сделали интимный финт Вашингтону", — подытожил Сладков.
Напомним, накануне Черногория, Северная Македония и Болгария закрыли воздушное пространство для пролёта в Сербию главы российского МИД Сергея Лаврова.
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