Сладков: исполнен каприз США — не пускать Лаврова на переговоры в Сербию

Северная Корея и Белоруссия — "плохие страны", потому что они не слушаются американцев.

Об этом пишет у себя в аккаунте мессенджера военный корреспондент и журналист Александр Сладков.

"Болгария, Северная Македония и Черногория хорошие страны, они исполняют любой танец под бубен Дядюшки Сэма", — сообщает военкор.

По его словам, вся планета перевернулась, а мораль "утонула в мерзости". Лизоблюдов Запад отнюдь не порицает, а вот страны, которые уважают себя и окружающих, этот же Запад считает изгоями.

"Каприз США — не пускать Сергея Лаврова на переговоры в Сербию, исполнен. Противно, как будто болгары, черногорцы и северные македонцы принародно сделали интимный финт Вашингтону", — подытожил Сладков.

Напомним, накануне Черногория, Северная Македония и Болгария закрыли воздушное пространство для пролёта в Сербию главы российского МИД Сергея Лаврова.