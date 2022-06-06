Американское посольство в России назвало Пушкина Иваном Сергеевичем

Американское посольство в России опубликовало в официальном аккаунте мессенджера поздравление с годовщиной рождения русского классика Александра Сергеевича Пушкина.

Однако при этом американские дипломаты назвали всемирно известного поэта Иваном Сергеевичем.

Об этом сообщило РИА Новости.

"С Днем Рожденья, Иван Сергеевич!" — написано в поздравлении Пушкину.

Напомним, 6 июня в день рождения великого русского писателя и поэта, основоположника современного русского литературного языка Александра Сергеевича Пушкина каждый год в Российской Федерации и в мире отмечают "День русского языка".