Американское посольство в России опубликовало в официальном аккаунте мессенджера поздравление с годовщиной рождения русского классика Александра Сергеевича Пушкина.
Однако при этом американские дипломаты назвали всемирно известного поэта Иваном Сергеевичем.
Об этом сообщило РИА Новости.
"С Днем Рожденья, Иван Сергеевич!" — написано в поздравлении Пушкину.
Напомним, 6 июня в день рождения великого русского писателя и поэта, основоположника современного русского литературного языка Александра Сергеевича Пушкина каждый год в Российской Федерации и в мире отмечают "День русского языка".
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