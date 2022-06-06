Омбудсмен Татьяна Москалькова высказалась за запрет на упоминание в СМИ сведений о национальной принадлежности и вероисповедании лиц, причастных к совершению преступлений.
По её словам, указание на национальность преступника может спровоцировать в обществе конфликты на религиозной или этнической почве. В этой связи Москалькова поддержала соответствующий проект закона, внесённый на рассмотрение Госдумы.
"Поддерживаем законопроект, которым предлагается ввести запрет на распространение в СМИ, а также в интернете сведений о национальной принадлежности, вероисповедания и принадлежности к народам Российской Федерации лиц, причастных к совершению преступлений", — заявила уполномоченный по правам человека.
Соответствующий законопроект в Госдуму ранее был внесён чеченскими парламентариями. В документе указывается, что распространение в СМИ сведений о национальности преступника "оскорбляет национальные и религиозные чувства" граждан, которые не имеют отношения к фактам нарушения закона. Тогда в правительстве не поддержали эту инициативу.
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