Омбудсмен Москалькова выступила против упоминания национальности преступника

Омбудсмен Татьяна Москалькова высказалась за запрет на упоминание в СМИ сведений о национальной принадлежности и вероисповедании лиц, причастных к совершению преступлений.

По её словам, указание на национальность преступника может спровоцировать в обществе конфликты на религиозной или этнической почве. В этой связи Москалькова поддержала соответствующий проект закона, внесённый на рассмотрение Госдумы.

"Поддерживаем законопроект, которым предлагается ввести запрет на распространение в СМИ, а также в интернете сведений о национальной принадлежности, вероисповедания и принадлежности к народам Российской Федерации лиц, причастных к совершению преступлений", — заявила уполномоченный по правам человека.

Соответствующий законопроект в Госдуму ранее был внесён чеченскими парламентариями. В документе указывается, что распространение в СМИ сведений о национальности преступника "оскорбляет национальные и религиозные чувства" граждан, которые не имеют отношения к фактам нарушения закона. Тогда в правительстве не поддержали эту инициативу.