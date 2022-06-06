Кива обвинил украинцев в отсутствии патриотизма и деградации

По мнению экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы, за многими жителями Украины в этот непростой для неё период отмечается недостаток патриотизма.

Более того, Кива уверен, что многие граждане Незалежной сегодня деградируют, представляя собой жалкое зрелище.

"Жалкое зрелище олицетворяющее деградирующее украинское общество. Парни вслед за девушками подхватили тренд TROnlyfans в твиттере", — отметил Кива.

Вышеназванный тренд представляет из себя публикацию и продажу своих фотографий по произвольной цене продавца. Вырученными таким образом средствами украинцы финансово поддерживают армию своей страны, вместо того, чтобы самим отправляться служить и защищать свою родину.

Кива уверен, что настоящий патриотиз должен выглядеть как-то иначе.

"Высшая степень украинского патриотизма!!! Почему-то продают они, а стыдно мне", — отметил он.