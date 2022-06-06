Московский McDonald’s снова ждёт новых сотрудников

В ресторанах McDonald's снова открыты вакансии о приёме на работу. Соответствующие объявления можно увидеть на московских заведениях сети.

Так, объявления о приёме на работу можно увидеть сразу на нескольких ресторанах столицы, в частности, на флагманском заведении, расположенном на Пушкинской площади, на том, что находится вблизи метро "Сокольники", и на ряде других.

Также отмечается, что пока внутренний интерьер самой знаменитой сети быстрого питания остаётся в прежних жёлто-красных тонах, хотя возможно, за оставшееся до открытия ресторанов время он ещё будет изменён.

Ранее новый собственник российского McDonald's Александр Говор пообещал вновь открыть двери ресторанов для посетителей не позднее, чем через два месяца. Сейчас ведётся активная подготовка к этому, и первое заведение в Москве распахнёт свои двери для посетителей уже 12 июня.

Также известно, что подавляющее большинство позиций меню останется прежним.

Сеть ресторанов McDonald's сообщила о закрытии своих заведений 14 марта в связи с событиями на Украине, сославшись на логистические и технические проблемы.