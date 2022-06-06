Вышиванка Зеленского продана на аукционе за 100 тысяч долларов

Вышитая сельская рубашка, которую президент Украины Владимир Зеленский недавно надевал на "День вышиванки", продана на благотворительном аукционе в Вашингтоне за 100 тыс. долларов.

О мероприятии, которое состоялось в пятницу, 3 июня, сообщила радиостанция "Голос Америки".

Аукцион проходил в рамках программы United 24 на территории Украинского Дома в столице США.

Купила вышиванку местная юридическая фирма Asters USA. Все вырученные средства якобы поступят на счета украинского Нацбанка и позже будут направлены на оборону и восстановление страны. Также за 50 тыс. долларов продан бейсбольный мяч с автографом президента Украины.

Кроме рубашки и мячика главы Незалежной на аукционе продавали форму украинских футболистов Артёма Довбика и Андрея Ярмоленко, в которой они победили сборную Шотландии 1 июня (3:1).

Организаторы аукциона опасаются, что популярность Владимира Зеленского, разогретая американской пропагандой сейчас до максимальных пределов, скоро сойдёт на нет, и торопятся быстрей продать его вещи, пока к ним есть интерес.