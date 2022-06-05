Невзорова недружелюбно встретили на Украине: "Мне был оказан жёсткий приём"

Журналиста Александра Невзорова, которому Владимир Зеленский предоставил гражданство Украины, в Незалежной встретили враждебно.

Недружелюбие некоторых представителей Украины Невзорову даже понравилось.

"В полном восторге от того, насколько жёстким мне был оказан приём моими новыми согражданами. Я в восторге, потому что я увидел свободу мнений", — объяснил журналист.

В социальных сетях под постом Невзорова о получении паспорта Украины многие граждане Украины приветствовали решение журналиста "перейти на сторону добра", однако нашлись и критики такого решения.

В частности, украинцам пришлось не по душе то, что Невзоров назвал народ Украины "измученным, отчаявшимся и окровавленным".

Не поняли жители Незалежной и формулировки, с которой Невзоров получил право называться гражданином Украины. Вопросы вызывало и то, какие выдающиеся заслуги есть у журналиста перед Украиной.

В России уже заочно арестовали Александра Невзорова по делу о распространении фейков про российскую армию. Ему ставят в вину заявление о том, что российская армия причастна к бомбёжке роддома в Мариуполе.

Примечательно, что на Украине не жалуют и экс-редактора Первого канала Марину Овсянникову. Разъярённые украинцы не дали ей выступить в Киеве и внесли её имя в базу "Миротворца".