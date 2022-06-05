Офис Зеленского назвал спикера парламента Венгрии недополитиком

Замглавы Офиса президента Украины Андрей Сибига назвал председателя венгерского парламента Ласло Кёвера "недополитиком".

Такое заявление бфыло сделано после слов спикера парламента Венгрии о "личных психических проблемах" президента Украины Зеленского.

"Народ всегда мудр и знает веками, как отвечать на совершенно неприемлемые, дикие высказывания "недополитиков", — пишет украинец в соцсети.

По его словам, "осла узнаешь по ушам, а дурака — по болтовне, у короткого ума язык длинный". Заместитель главы ОПУ также "венгерскому обидчику" определил место на "свалке истории", где о нём будут вспоминать как о "недоразумении, которое "подгавкивало" на лидера Незалежной.

Накануне в интервью местному телевидению Ласло Кёвер заявил, что у Владимира Зеленского проблемы с психикой, поскольку нуждающиеся в помощи, как правило, вежливо просят её, а не угрожают и не требуют.