Нетребко расстроилась из-за отношения россиян: Люди думают, что я предала родину

Певица Анна Нетребко призналась, что видит свою миссию в том, чтобы бороться с русофобией за рубежом. Её огорчает то, что в России её назвали предательницей.

Оперная дива в интервью австрийскому изданию Zeit объяснила, почему ей приходится отменять концерты на родине. После того, как она осудила спецоперацию на Украине, в РФ началась против неё травля.

"В России люди уже злятся на то, что я вообще что-то сказала против. Люди думают, что я предала свою родину", — сказала Нетребко.

Певица уверена, что вскоре россияне осознают, что она не выступает против своей страны. Она мечтает выступить в своём родном Краснодаре. Артистка призналась, что в Европе от неё требуют критиковать россиян.

"Недавно я выступала в Париже и Милане с произведениями Чайковского и Рахманинова. И то, и другое не имеет никакого отношения к нынешней ситуации. Моя миссия в том, чтобы бороться с русофобией, выступая на сцене, в том числе и в русском репертуаре, что иногда нежелательно сейчас", — сказала оперная дива.

Ранее Певица объяснила, что отказалась от участия в российских проектах. Ей пришлось на время забыть о фестивале "Белые ночи", на котором она пела ежегодно.