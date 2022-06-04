Основатель "Тинькофф Банка" обратился к молодым россиянам, имеющим востребованную профессию. Бывший банкир рекомендует гражданам РФ эмигрировать.
Бизнесмен, который резко осудил спецоперацию на Украине, дал совет успешным молодым людям.
"Уезжать или не уезжать из диктаторской России? Если тебе до 30 лет — да! Если у тебя профессия, которая востребована в мире — да! В остальных случаях нужно думать, у меня нет морального права осуждать тех, кто остаётся", — сказал Тиньков.
Предприниматель вспомнил свой собственный жизненный опыт.
"Сам уехал в Сан Франциско в 1993, затем второй раз в 1999 году, дурак вернулся. Больше таких ошибок не будет", — написал экс-глава "Тинькофф Банка".
Ранее Тиньков призвал сына отомстить "путинскому режиму". Отцовское наставление сыну Павлу, получающему диплом, состояло из призыва вернуть "украденное" семейное богатство.
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