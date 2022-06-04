Основатель "Тинькофф Банка" обратился к молодым россиянам, имеющим востребованную профессию. Бывший банкир рекомендует гражданам РФ эмигрировать.

Бизнесмен, который резко осудил спецоперацию на Украине, дал совет успешным молодым людям.

"Уезжать или не уезжать из диктаторской России? Если тебе до 30 лет — да! Если у тебя профессия, которая востребована в мире — да! В остальных случаях нужно думать, у меня нет морального права осуждать тех, кто остаётся", — сказал Тиньков.