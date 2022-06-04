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Автор Елена Былкина

Тиньков советует спасаться бегством из России: "Я дурак вернулся"

Общество

Основатель "Тинькофф Банка" обратился к молодым россиянам, имеющим востребованную профессию. Бывший банкир рекомендует гражданам РФ эмигрировать.

Тиньков советует спасаться бегством из России: "Я дурак вернулся"

Бизнесмен, который резко осудил спецоперацию на Украине, дал совет успешным молодым людям.

"Уезжать или не уезжать из диктаторской России? Если тебе до 30 лет — да! Если у тебя профессия, которая востребована в мире — да! В остальных случаях нужно думать, у меня нет морального права осуждать тех, кто остаётся", — сказал Тиньков.

Предприниматель вспомнил свой собственный жизненный опыт.

"Сам уехал в Сан Франциско в 1993, затем второй раз в 1999 году, дурак вернулся. Больше таких ошибок не будет", — написал экс-глава "Тинькофф Банка".

Ранее Тиньков призвал сына отомстить "путинскому режиму". Отцовское наставление сыну Павлу, получающему диплом, состояло из призыва вернуть "украденное" семейное богатство.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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