Бывший омбудсмен Украины Людмила Денисова купила недвижимость в элитном районе Швейцарии.
Об этом сообщил экс-депутат Верховной Рады Илья Кива.
Стоимость дома около 10 млн долларов. Это цена, которую ей заплатили за истории про "изнасилования русскими военными украинских женщин и детей" или это результат ее коррупционных схем с Фондом Социального Страхования, спрашивает он.
"Я об этой аферистке знаю многое и когда все закончиться, вернём (её) и будем наказывать. Интересно, что её соседом в Швейцарии, является народный депутат экс-глава Верховной Рады Дима Разумков, последнее время обслуживающий Ахметова… когда вы (украинцы — Прим. ред.) поймёте, что пока вас тысячами закапывают в землю, команда лицедея Зеленского обогащается и обустраивает своё будущее в Швейцариях, Англиях, Германиях… то будущее, которого у вас нет, потому что вас они приговорили к смерти!" — эмоционально высказывается Кива.
Это цена украинского патриотизма, подытожил бывший нардеп.
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