В Мариуполе горожане помогли властям ДНР найти чертежи ''Азовстали"

Работники архива БТИ города Мариуполя во время осады металлургического комбината "Азовсталь" оставили в здании записку для силовиков ВС РФ и ДНР.

Об этом сообщил глава Министерства юстиции Республики Юрий Сироватко.

В записке было сказано о месте нахождения подробной информации об "Азовстали" и комбинате имени Ильича.

Понимая, что военные объединённых сил зайдут в здание, сотрудники архива отсортировали документы и чертежи, после чего оставили записку с данными, где можно это всё обнаружить, уточнил министр.

"Мы бы даже в мирное время не смогли разобрать такое количество документов", — сообщил Сыроватко.

Глава Минюста назвал поступок жителей Мариуполя героическим. Горожане очень ждали освобождения от "Азова"* и старались этому быстрее поспособствовать.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.