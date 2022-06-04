Работники архива БТИ города Мариуполя во время осады металлургического комбината "Азовсталь" оставили в здании записку для силовиков ВС РФ и ДНР.
Об этом сообщил глава Министерства юстиции Республики Юрий Сироватко.
В записке было сказано о месте нахождения подробной информации об "Азовстали" и комбинате имени Ильича.
Понимая, что военные объединённых сил зайдут в здание, сотрудники архива отсортировали документы и чертежи, после чего оставили записку с данными, где можно это всё обнаружить, уточнил министр.
"Мы бы даже в мирное время не смогли разобрать такое количество документов", — сообщил Сыроватко.
Глава Минюста назвал поступок жителей Мариуполя героическим. Горожане очень ждали освобождения от "Азова"* и старались этому быстрее поспособствовать.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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