Аваков: "Хороший русский — мёртвый русский"

Пропитанная ненавистью Украина никогда не пойдет на примирение с Москвой, желая достичь полного раскола между странами.

Об этом в прямом эфире сообщил бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Экс-глава МВД уверен, что проявление враждебности к русским — "полностью оправдано" и подчеркнул, что россиянам, добровольно покинувшим РФ, "в Незалежной места нет".

"Мы не должны себя осуждать за такую позицию и у нас есть основание полагать следующее: всякий, кто перешел нашу границу… Хороший русский — мёртвый русский. Если тебя погнали оттуда силой, найди в себе силы возражать, возвращайся в свою страну, меняй ее. У тебя нет третьего пути", — заявил бывший силовик.

Он сообщил, что после СВО, "Россия будет вымаливать прощение" у украинцев, а всё общество будет якобы дорого и долго платить. Экс-глава МВД убеждён, что русские должны будут покаяться, платить Киеву репарации, вести себя подобающим образом, "чтобы заслужить уважение", и тогда граждане Украины будут решать, надо ли с россиянами общаться или нет.

Аваков подчеркнул, что страны и дальше будут "изолироваться друг от друга".