Станислав Садальский задался вопросом, почему Анатолию Чубайсу разрешили покинуть Россию. Актёр выдвинул свою версию эмиграции экс-главы "Роснано".

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" высказался о бегстве Чубайса.

"Кто разрешил ему уехать, вот в чём вопрос. У Чубайса на всех компромат, потому и выпустили. Правоохранительные органы РФ начали проверку Чубайса и его окружения на коррупцию, а он запел еврейскую народную песню "Грошей немає"", — написал заслуженный артист РСФСР.