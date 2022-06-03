Станислав Садальский задался вопросом, почему Анатолию Чубайсу разрешили покинуть Россию. Актёр выдвинул свою версию эмиграции экс-главы "Роснано".
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" высказался о бегстве Чубайса.
"Кто разрешил ему уехать, вот в чём вопрос. У Чубайса на всех компромат, потому и выпустили. Правоохранительные органы РФ начали проверку Чубайса и его окружения на коррупцию, а он запел еврейскую народную песню "Грошей немає"", — написал заслуженный артист РСФСР.
Ранее Маргарите Симоньян стала доступна переписка Анатолия Чубайса по взломанной электронной почте. Глава RT рассказала о самообличительных письмах политика.
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