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Автор Елена Былкина

Садальский о сбежавшем Чубайсе: "У него на всех компромат, потому и выпустили"

Общество

Станислав Садальский задался вопросом, почему Анатолию Чубайсу разрешили покинуть Россию. Актёр выдвинул свою версию эмиграции экс-главы "Роснано".

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" высказался о бегстве Чубайса.

"Кто разрешил ему уехать, вот в чём вопрос. У Чубайса на всех компромат, потому и выпустили. Правоохранительные органы РФ начали проверку Чубайса и его окружения на коррупцию, а он запел еврейскую народную песню "Грошей немає"", — написал заслуженный артист РСФСР.

Ранее Маргарите Симоньян стала доступна переписка Анатолия Чубайса по взломанной электронной почте. Глава RT рассказала о самообличительных письмах политика.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
анатолий чубайс станислав садальский
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